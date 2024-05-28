Москва, 28 мая, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Работники предприятий «Роснефти» поддержали международную акцию «Сад памяти», приуроченную к 79-летию Великой Победы. Сотрудники компании высадили около 40 тысяч деревьев в Башкирии, Удмуртии, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Иркутской, Томской, Ленинградской и Московской областях.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Нефтяники приняли участие в международной акции «Сад памяти»

В рамках акции работники Ангарского завода полимеров высадили в городском сквере «Пионер» 79 саженцев клена — по количеству лет, прошедших со Дня Великой Победы. Усилиями сотрудников «РН-Северо-Запад» около 1 тыс. сосен появились в Саду памяти под Гатчиной в Ленинградской области — в этих местах в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои.

Сотрудники центрального аппарата компании и дочерних предприятий московского региона участвовали в восстановлении соснового бора на участках Отрадинского лесничества, пострадавших от пожара.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Нефтяники приняли участие в международной акции «Сад памяти»

Активисты «Башнефть-Полюс» вместе с семьями провели эколого-патриотическую акцию в Уфимском лимонарии. Работники «Сибинтек» высадили семь тысяч деревьев в Москве, Санкт-Петербурге, Башкортостане, Самарской области, Рязани, Липецке и Ачинске.

В «Удмуртнефти» и «Оренбургнефти» организовали и провели эту акцию вместе со школьниками из общероссийского «Движения первых».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Нефтяники приняли участие в международной акции «Сад памяти»

К акции «Сад памяти» присоединились и активисты Куйбышевского НПЗ — высадили тысячи саженцев сосны в Ставропольском лесничестве Самарской области. Волонтёры Саратовского НПЗ высадили в городских скверах 200 саженцев елей, сосен, лип и берёз. Представители «Самаранефтегаза» высадили 6 тыс. сеянцев сосны на территории Федоровского лесничества. Работники Новокуйбышевского завода масел и присадок высадили берёзы, рябины, клёны, ясени и хвойники.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Нефтяники приняли участие в международной акции «Сад памяти»

«Верхнечонскнефтегаз» впервые принял участие в международной акции. Стараниями волонтеров в Иркутском лесничестве высажены 3,5 тыс. сеянцев сосны сибирской. Предприятие выступило региональным партнером акции «Сад памяти», организовав культурную программу для более 500 участников мероприятия. Всего за последние три года сотрудники «Роснефти» высадили более 26 млн деревьев. Работники Компании поддерживают многие федеральные экопроекты, такие как «Зеленая весна, «Вода России», «Чистые берега», «Мы чистим мир» и другие.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Нефтяники приняли участие в международной акции «Сад памяти»

Международная эколого-патриотическая акция «Сад памяти» приурочена к 79-летию Великой Победы. Движение организовано для увековечения памяти павших в годы войны. Инициатива вовлекает людей со всей России в решение экологических проблем, в том числе по сохранению и восстановлению утраченных лесов.