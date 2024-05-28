Москва, 28 мая, 2024, 19:13 — ИА Регнум. В Одессе после объявления воздушной тревоги 28 мая прогремел взрыв, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В 16.22 сразу после объявления тревоги очень сильно гахнуло, облачность низкая перед дождём, не видно куда прилетело. Пишут район Пересыпи территория порта», — написал он.

Лебедев добавил, что есть сообщения о большом количестве машин скорой помощи, отправленных в район порта. Судя по реакции властей, был удар по важному объекту, предположил подпольщик.

Минобороны России пока не сообщало о нанесении ударов в районе Одессе.

Как передавало ИА Регнум, Лебедев 27 мая заявил, что российские войска нанесли ракетный удар по эшелонам с техникой и боеприпасами ВСУ возле находящейся под контролем киевского режима Снигирёвки в Херсонской области. После атаки в этом районе длительное время раздавались взрывы, вызванные вторичной детонацией. По данным подпольщиков, под удар попали также украинские охотники на дроны вместе с соответствующим оборудованием.

26 мая Лебедев сообщил об ударе российской армией по военному складу ВСУ в Днепропетровской области. Там, предположительно, хранили американские ракеты ATACMS. В район взрыва направили машины скорой помощи, также кому-то потребовалась эвакуация на вертолёте.