Санкт-Петербург, 28 мая, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Жительница Санкт-Петербурга оказалась в реанимации с серьёзными ожогами после того, как провела больше часа на палящем солнце. Об этом сообщил телеканал «78».

Иван Шилов ИА Регнум

По данным телеканала, 21-летняя жительница Московского района вышла из общежития на Вертолётной улице около 16:00 и отправилась загорать. Она расположилась на самом солнцепёке.

Через полтора часа её забрали в реанимацию. Состояние жительницы оценивается как тяжёлое, обгорело 80% тела. Медики уже начали оказывать необходимую помощь.

Ранее в Петербурге из-за жары продлили жёлтый уровень погодной опасности. Главный синоптик города Александр Колесов предупреждал жителей города о приближении аномальной жары. По его словам, на неделе ночью воздух прогреется до +15…+17 °С, а днём — до +26…+28 °С.

В комментарии ИА Регнум профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова отмечала, что долгое нахождение на солнце может быть опасно и даже противопоказано для некоторых людей. Для безопасного загара необходимо соблюдать ряд правил. С 11:00 до 16:00, когда солнечные лучи падают на землю под прямым углом, лучше остаться в помещении, объяснила профессор. Также необходимо обязательно использовать фотозащиту.