Санкт-Петербург, 28 мая, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Участница третьего сезона шоу «Пацанки» Александра Петрова избила молотком шумного соседа в Санкт-Петербурге, сообщили 28 мая «Известия».

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Инцидент произошёл во дворе многоквартирного дома. Участницу реалити-шоу не устраивал шум, который создавала собравшаяся у подъезда дома компания. Предварительно, между одним из мужчин и Петровой завязался конфликт.

На кадрах видно, как девушка выбегает из подъезда и набрасывается на соседа, нанося удары. Несколько из них пришлись по голове и спине.

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По данным источника, после случившегося правоохранители допросили Александру Петрову и отпустили.

Позднее выяснилось, что мужчина отказался от вызова бригады скорой помощи. Мужчина объяснил журналистам отказ от госпитализации словами «поболит и перестанет». Говоря о нападавшей, он заявил, что знает, что Петрова снималась в шоу. Мужчина добавил, что он и его знакомые с Петровой не общаются.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года ссора между соседями в Анкаре привела к гибели пяти человек, в том числе двоих детей. 72-летний мужчина, который время от времени ссорился с соседями, застрелил семью после ссоры из-за шума. Четверо погибли на месте, один из пострадавших умер в больнице.

Летом прошлого года четырёхкратного чемпиона России в беге на короткие дистанции Александра Хютте приговорили к двум годам колонии за избиение соседа по подъезду. Суд взыскал с Хютте 40,2 тыс. рублей в пользу потерпевшего в счёт материального ущерба и ещё 450 тыс. рублей в счёт возмещения морального вреда. Суд установил, что спортсмен без повода напал на мужчину в кабине лифта.