Балашиха, Московская область, 28 мая, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Обломки сбитого малоразмерного шара ранили двух человек и повредили три дома в Балашихе, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

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Вечером 27 мая губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что при помощи средств противовоздушной обороны в микрорайоне Кучино в Балашихе удалось сбить беспилотник, представляющий собой низколетящий воздушный шар малого размера. Обломки, как сообщалось, упали на жилой частный дом. О пострадавших не сообщалось.

Теперь же, по уточнённым данным, в результате падения сбитой воздушной цели повреждения получили 17-этажный жилой дом и два частных дома. Кроме того, обломками задело двух мужчин, их травмы не угрожают жизни.

По данным агентства, взрывной волной в многоэтажке выбило окна на некоторых этажах, в одном из частых домов произошло возгорание, которое удалось оперативно потушить. Жители частного дома, на который упали обломки, успели эвакуироваться.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью. Как уточнили в телеграм-канале ведомства, попытка киевского режима совершить террористическую атаку была тут же пресечена дежурными средствами противовоздушной обороны.