Брюссель, 28 мая, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Только одна-две страны Евросоюза готовы отменить ограничения на удары Киева своим оружием по территории России. Об этом заявил журналистам верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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«Только одна-две страны ЕС готовы отменить эти ограничения», — сказал он.

По словам главы евродипломатии, остальные страны — участницы объединения пока не готовы принять такое решение.

При этом Боррель назвал удары Украины по территории России «законными согласно международному праву» в случае, если таковые наносятся пропорционально.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 мая Боррель рассказал, что главы минобороны стран ЕС обсудят удары Киева по России поставленным Западом оружием. Он уточнил, что не видит проблемы в такого рода действиях украинской стороны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 25 мая призвал Запад снять действующие ограничения для ВСУ на удары оружием альянса по российской территории. Он также 27 мая вновь предложил разрешить Киеву бить западным оружием по целям в России.

Президент России Владимир Путин 28 мая заявил, что представители стран НАТО, особенно в Европе, должны отдавать себе отчёт в том, с чем они играют, когда делают такого рода заявления. Глава государства подчеркнул, что в этом случае членам альянса нужно помнить, что проживают в государствах с небольшой территорией и с очень плотным населением.

Ранее в этот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что возможный ответ России на удары по её территории знают президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры и готовятся к ним.