Москва, 28 мая, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Три из пяти участков трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе завершены. Строительство транспортной магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе в Москве полностью завершится к 2026 году. Об этом сообщил в своём Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Трасса Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе — проект дублёра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) на юго-западе Москвы в Новомосковском административном округе.

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Мэр Москвы отметил, что автодорога пересечёт четыре крупные магистрали: Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе, а также свяжет Минское и Симферопольское шоссе и сделает удобнее поездки между районами ТиНАО. Как сообщается в посте, на данный момент общая готовность трассы превышает 70%. Три участка автодороги уже завершены и введены в эксплуатацию. Оставшиеся два сейчас строят. Они соединят участки от транспортного узла «Столбово» до улицы Поляны и от улицы Поляны до Варшавского шоссе. Однако строителям ещё предстоит проложить более 43 км дорожной магистрали, возвести одну эстакаду и пять путепроводов, а также обустроить 16 пешеходных переходов и создать один тоннель.

1 февраля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как улучшат движение новая трасса до Варшавского шоссе. Он заявил, что благодаря открытию новой транспортной магистрали нагрузка на Московскую кольцевую дорогу и Калужское шоссе будет снижена.