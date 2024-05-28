Ташкент, 28 мая, 2024, 17:28 — ИА Регнум. В случае, если Польша направит свой военный контингент на территорию Украины, он оттуда уже не выйдет. Об этом 28 мая заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.

Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава государства отметил, что в последнее время из западных стран, включая Польшу, слышны заявления о возможности ввода военных контингентов на Украину.

«Мы слышим польскую речь, там много наёмников из Польши. Если зайдут какие-то контингенты европейских стран вместе с поляками, другие уйдут, поляки — никогда», — сказал он.

Путин также назвал это очевидной вещью.

«Может быть, я ошибаюсь, но вряд ли. Вряд ли», — уточнил президент.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 мая глава МИД Польши Радослав Сикорский не исключил возможности отправки польских войск на Украину. По его словам, в сложившейся ситуации нельзя исключать никакие возможности.

Политики Запада в последнее время часто делают заявления о якобы возможной отправке войск в зону украинского конфликта. Так, 26 мая немецкое издание Spiegel написало, что страны Прибалтики и Польша заявили о готовности ввести войска на Украину в случае, если Вооружённые силы России достигнут серьёзных успехов в зоне СВО.

Президент России в конце февраля предостерёг страны НАТО от отправки войск на Украину. Глава государства подчеркнул, что теперь последствия для интервентов будут более трагичными.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 27 мая отметил, что НАТО напрямую вовлечено в украинский конфликт. Он добавил, что альянс фактически находится в прямой конфронтации с Россией.