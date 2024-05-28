Вашингтон, 28 мая, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Надежды президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Олафа Шольца, что их страны после предстоящих выборов в Европарламент останутся лидерами в Евросоюзе, вероятно, не сбудутся, так как остальные лидеры ЕС считают их «хромыми утками», говорится в статье, опубликованной 28 мая американской газетой Politico.

Global Look Press/Andreas Gora/Keystone Press Agency

По мнению авторов, в Евросоюзе видят слабые политические позиции французского и немецкого лидеров в собственных странах. Кроме того, они утрачивают авторитет из-за того, что экономическое положение Франции и ФРГ находится в плачевном состоянии. Также Макрона и Шольца не считают способными внушить доверие к своему видению будущего Евросоюза.

«Проблема в том, что Европа не уверена, что эти двое — легендарный франко-германский двигатель проекта ЕС — должны оставаться лидерами», — говорится в публикации.

Газета The Financial Times 28 мая опубликовала совместную статью Макрона и Шольца, в которой они заявили, что Европа находится на поворотном моменте истории. По их мнению, ЕС может погибнуть, если входящие в него страны не ответят на надвигающиеся вызовы. Лидеры Франции и ФРГ также отметили проблему оттока европейского капитала за рубеж

Президент РФ Владимир Путин 18 февраля заявил, что страны Европы пытались развалить Россию, но вместо этого запустили у себя негативные необратимые процессы. Он указал на то, что сильный удар по европейской экономике нанёс отказ от российского газа. В сложившихся условиях промышленность переезжает из ЕС в другие страны, в том числе в США, добавил президент.