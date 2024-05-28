Ташкент, 28 мая, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Конфликт на Украине давно бы завершили, если бы Вооружёнными силами Украины командовал президент Белоруссии Александр Лукашенко,пошутил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан 28 мая.

Евгений Биятов/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«К сожалению, пока Александр Григорьевич военными на Украине не командует. Если б командовал, мы бы давно завершили этот конфликт», ― сказал в шутку российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что в таком случае стороны быстро бы пришли к взаимному удовлетворению.

Также Путин подчеркнул в очередной раз, что Россия не отказывалась и не отказывается от переговоров по урегулированию конфликта.

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Как сообщало ИА Регнум, Путин 28 мая заявил, что Россия и Украина давно бы договорились, если бы украинскими военными командовали те, кто руководствуется национальными интересами, а не интересами хозяев.

Также глава государства неоднократно заявлял о готовности России к диалогу с Украиной. 24 мая он заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, не отказывается и сейчас. При этом Путин подчеркнул, что эти переговоры должны быть основаны на здравом смысле и учитывать договорённости, достигнутые на переговорах в Минске и Стамбуле в 2022 году.

Российский лидер 17 мая заявил, что парафированный проект договора между Россией и Украиной, который согласовали на переговорах в Стамбуле, мог стать основой для урегулирования конфликта. Он напомнил, что проект соглашения подписал глава украинской делегации Давид Арахамия. Ни о каких других дополнительных условиях в проекте речи не шло, в России о них никогда не слышали, добавил Путин.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 25 мая заявил, что Украина потеряет значительные территории, если США вновь проигнорируют российские предложения по мирным переговорам. Он обратил внимание, что Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи Украине в тот день, когда российское руководство подтвердило готовность к переговорам.

Дипломат также добавил, что США намеренно пытаются перевернуть всё с ног на голову, заявляя о якобы неготовности России к мирным переговорам по конфликту на Украине. Он подчеркнул, что любые договорённости по украинскому конфликту должны учитывать ситуацию «на земле». Отступление или отвод российских войск на гипотетические разделительные рубежи исключены, указал Антонов.