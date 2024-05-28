Москва, 28 мая, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что трагедией Украины является бесчеловечное отношение властей к бойцам Вооружённых сил страны. Его слова прозвучали 28 мая на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Трагедия Украины в том, что ее власти не считают бойцов ВСУ своими людьми. Им не жалко этих людей», — отметил Путин.

Он добавил, что власти страны не защищают интересы украинского народа, и президент России надеется, что люди это в конце концов почувствуют.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта пленный боец украинских сил специальных операций (ССО) Евгений Горин заявил, что командование отправило его отряд на убой. Диверсионную группу направили в район острова Тендровская коса в Херсонской области. Из пяти лодок с диверсантами от российских военных ушла только одна, ВСУ потеряли до 25 бойцов, один был взят в плен. Горин добавил, что всё делалось лишь ради медийной картинки.

В мае стало известно, что подразделения Вооружённых сил Украины на наиболее тяжёлых участках фронта, в частности в зоне наступления российских войск, испытывают критическую нехватку личного состава. Экс-глава МВД Украины Юрий Луценко утверждал, что на спокойных участках фронта подразделения ВСУ укомплектованы примерно на 70%, однако в районах наступления российских Вооружённых сил — только лишь на 40%.

В июне 2023 года Владимир Путин заявил, что Запад готов противостоять России до последнего украинца. По его словам, страны-союзники готовы поставлять Киеву всё новую военную технику, при этом мобилизационный потенциал Украины не безграничен. Тогда глава государства отмечал, что наступательный потенциал ВСУ ещё не исчерпан, а ряд стратегических резервов пока не задействован.