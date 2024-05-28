Ташкент, 28 мая, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Попытки США запугивать другие страны — это элементы имперского поведения Вашингтона, заявил 28 мая президент России Владимир Путин.

Кадр из видео Владимир Путин

«То, что сейчас происходит, то, что вояжёры по всему миру летают, то в Латинскую Америку, то в Африку, то на Восток и всех запугивают — это же элементы имперского поведения», — сказал Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3891731" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пресс-подход Путин

Он отметил, что имперские амбиции Вашингтона во многом связаны с внутриполитическими событиями. В преддверии выборов действующие власти хотят подтвердить имперский статус США.

Вашингтону легче давить на страны, которые «кормятся с американской руки» через неправительственные организации. Это слабые и неуверенные государства, заявил российский лидер.

Президент России заявил, что США не смогли поставить на колени страны Центральной Азии, хотя Вашингтон оказывал сильное давление на этот регион. Не видно, чтобы в этих странах были бы готовы «слепо исполнять любые указивки из-за океана».

Путин также заявил, что Москва не видит стремления Вашингтон к диалогу по вопросам стратегической стабильности. Он подчеркнул, что дальше разговоров процесс не идёт. При этом Запад нагнетает ситуацию вокруг Украины, и ввод войск стран НАТО стал бы ещё одним шагом к глобальному конфликту.

На параде Победы в Москве 9 мая Путин заявил, что Запад пытается оправдывать нацизм и занимается разжиганием новых конфликтов. Россия отвергает претензии любого государства или альянса на исключительность и никому не позволит ей угрожать.