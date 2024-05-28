Ташкент, 28 мая, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не страдал деменцией, когда был премьер-министром Норвегии. Об этом 28 мая заявил президент России Владимир Путин журналистам по итогам госвизита в Узбекистан.

Global Look Press/dpa

«Я, честно говоря, не знаю, что там говорит генсек НАТО. Когда он был премьер-министром Норвегии, мы с ним общались, решали непростые вопросы по Баренцеву морю и другие, могли договариваться. На тот момент — я просто уверен в этом — деменцией он не страдал», — сказал Путин.

Так он прокомментировал слова Столтенберга о возможности Украины наносить удары западным оружием по российской территории.

Как передавало ИА Регнум, Столтенберг 27 мая вновь предложил разрешить Киеву наносить удары западным оружием по целям в России. Он заявил, что считает такие действия необходимыми из-за наступления российских военных под Харьковом. Вместе с тем он указал, что альянс стремится избегать прямого столкновения с Россией из-за конфликта на Украине, и назвал это одной из основных задач блока.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слова Столтенберга заявил, что генсек альянса не имеет права делать заявления от лица всех членов НАТО по вопросу, который ещё не выносили на общее обсуждение.

На Западе нет единого мнения по вопросу о возможном разрешении ВСУ бить по территории России западным оружием, заявил 28 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Россия будет стоять на своём и продолжать специальную военную операцию, несмотря на то, что в западных странах начинает доминировать оголтелый военный запал.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию. Западные страны, предоставив дальнобойные ракеты и тяжёлые вооружения и дав добро на их применение против России, способствовали эскалации конфликта, добавила Захарова.