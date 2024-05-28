Ташкент, 28 мая, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Если Узбекистан присоединится к ЕАЭС, объединение только выиграет от этого, заявил 28 мая президент России Владимир Путин.

Тимур Батыршин/Sputnik/РИА Новости

«Если такая экономика, как экономика Узбекистана, присоединится к объединению, я думаю, что объединение от этого только выиграет», — сказал Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3891717" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пресс-подход Путина

Нужно, чтобы выиграли и страны объединения, и Узбекистан. Президент назвал расширение ЕАЭС непростым, но выгодным шагом.

Как отметил российский лидер, экономики России и Узбекистана сближаются и развиваются, у стран появляется много совместных проектов. Со временем контур взаимных интересов в сфере дальнейшей кооперации участия в интеграционных объединениях станет более чётким.

Глава государства отметил, что Москва не настаивает на присоединении стран к интеграционным процессам на евразийском пространстве. Каждое государство само должно сделать свой выбор.

В Евразийский экономический союз (ЕАЭС), помимо России, входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Узбекистан является наблюдателем в ЕАЭС, как и Молдавия и Куба. Узбекистан получил статус наблюдателя в декабре 2020 года.

Как сообщало ИА Регнум, Путин находится в Узбекистане с двухдневным государственным визитом. Как 28 мая сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, разговор Путина тет-а-тет с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым продолжался накануне до 3:00 утра.

Президент России на переговорах 27 мая в Ташкенте назвал Узбекистан надёжным союзником и стратегическим партнёром. Путин заявил, что Россия и Узбекистан последовательно переходят на национальные валюты в своих расчётах.