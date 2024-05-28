Москва, 28 мая, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Киев применил газовые гранаты американского производства с отравляющим веществом CS против российских военнослужащих на краснолиманском и богуславском направлениях, заявил 28 мая начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Российской стороной зафиксированы и подтверждены случаи использования ВСУ боеприпасов в снаряжении не только хлорпикрином, но и другими химическими средствами раздражающего действия. Так, газовые гранаты американского производства с веществом CS были применены в отношении российских военнослужащих», — заявил генерал-лейтенант на брифинге Минобороны по военно-химической деятельности США и Украины.

Кириллов заявил, что российская сторона располагает сведениями о применении ВСУ в отношении российских военнослужащих ручных гранат с химическими средствами раздражающего действия, имеющими маркировку «Терен-6», а также боевого отравляющего вещества «Би-Зет».

Кроме того, особую обеспокоенность вызывают заявления представителей украинской армии о наличии в их распоряжении фосфорорганических соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества «Табун».

CS — боевое отравляющее вещество, относящееся к группе ирритантов комплексного действия. Это бесцветное, малолетучее кристаллическое вещество с запахом перца. Вещество плохо растворяется в воде, умеренно — в спирте, хорошо — в ацетоне, хлороформе. Боевое состояние — аэрозоль. Применяется CS с помощью химических авиационных бомб, артиллерийских снарядов, генераторов аэрозолей и дымовых гранат.

В малых концентрациях вещество обладает раздражающим действием на глаза и верхние дыхательные пути. В больших концентрациях CS вызывает ожоги открытых участков кожи, в некоторых случаях — паралич дыхания, сердца и смерть.

Как передавало ИА Регнум, начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов 28 мая заявил, что Украина в чрезмерных объёмах запрашивает антидоты, противогазы и другие средства индивидуальной защиты, что свидетельствует о планах Киева расширить использование токсических веществ в зоне СВО.

В феврале Кириллов сообщил о применении ВСУ боеприпасов с американским веществом CS, способным вызвать остановку сердца, на краснолиманском направлении в зоне СВО. По словам российского военного, Вашингтон в нарушение Конвенции поставлял нелетальное американское химоружие в Ирак, Афганистан и на Украину. При этом на его закупку департамент бюджетного планирования Пентагона в 2018 году выделил $10 млн.