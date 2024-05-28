Ташкент, 28 мая, 2024, 16:26 — ИА Регнум. У России и Узбекистана есть много совместных планов, в том числе в сферах промышленной кооперации и энергетики, заявил президент России Владимир Путин 28 мая на пресс-конференции в Ташкенте.

Актан Темирканов/ Sputnik/РИА Новости

«Президенту Узбекистана [Шавкату Мирзиёеву] удалось выстроить достаточно эффективную систему управления и растущую модель экономики. У нас очень много планов совместных в промышленной кооперации, в энергетике», — сказал глава государства.

Путин также отметил большой потенциал для новых совместных проектов. Их можно реализовать, учитывая политическую стабильность Узбекистана, добавил президент. Он подчеркнул, что у России большие интересы в Средней Азии. Российский лидер также напомнил, что у Узбекистана нет выхода к Мировому океану. Россия готова помочь соседней стране в выстраивании логистических торговых маршрутов для выхода на внешние рынки, подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, Путин находится в Узбекистане с государственным визитом с 26 мая. В ходе переговоров с Мирзиёевым он назвал Узбекистан стратегическим партнёром и надёжным союзником России.

Путин в ходе визита также отметил важность перехода в расчётах национальные валюты между странами. Глава государства сообщил, что Россия и Узбекистан последовательно движутся в этом направлении. В 2023 году доля оплаты рублями в ходе двухсторонних коммерческих отношений достигла 58% и продолжает расти.