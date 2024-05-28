Копенгаген, 28 мая, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Парламент Дании проголосовал против законопроекта о признании Палестины независимым государством. Об этом сообщило Reuters.

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Датский законопроект впервые предложили в конце февраля четыре левые партии. Во время первого обсуждения в апреле министр иностранных дел страны Ларс Локке Расмуссен заявил, что отсутствуют необходимые предварительные условия для создания независимой страны.

«Мы не можем поддержать этот проект, но мы хотим, чтобы настал день, когда мы сможем это сделать», — отметил тогда Расмуссен.

На голосовании 28 мая он отсутствовал.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая Испания и Ирландия объявили об официальном признании Палестины как государства. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес отметил, что страна этим жестом показала — перед лицом страданий равнодушие невозможно, возможны мир, солидарность, приверженность и вера в человечество. Министр иностранных дел и обороны Ирландии Михол Мартин заявил, что решение правительства авторизует установление полноценных дипломатических отношений с Государством Палестина.

Также 28 мая посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что в ближайшее время ещё несколько стран Евросоюза признают независимость государства. В их числе он назвал Словению, Люксембург, Португалию и Бельгию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в отношении Палестины страна как правопреемница СССР продолжает придерживаться позиции, согласно которой Палестина — самостоятельное государство. Советский Союз на финальной стадии своего существования признал Государство Палестина, напомнил Песков.