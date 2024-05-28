Москва, 28 мая, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Украина в чрезмерных объёмах запрашивает антидоты, противогазы и другие средства индивидуальной защиты, что свидетельствует о планах Киева расширить использование токсических веществ в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 28 мая заявил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге в Министерстве обороны по военно-химической деятельности США и Украины.

EPA/ТАСС

«О планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы Украины на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты в объемах, которые явно чрезмерны», — уточнил он.

По словам Кириллова, Россия зафиксировала многочисленные случаи применения украинскими войсками раздражающего вещества хлорпикрин, в том числе в смеси с хлорацетофеноном, около Донецка, Богдановки, Горловки, Кременной и Артёмовска.

Военный отметил, что хлорацетофенон является химическим средством борьбы с беспорядками, а хлорпикрин внесён в один из списков Конвенции о запрещении химического оружия.

Он добавил, что также есть подтверждённые случаи использования украинскими военными боеприпасов с другими химическими веществами. Так, на краснолиманском и богуславском направлениях бойцы ВСУ применяли против российских солдат гранаты с веществом CS производства США.

Как сообщало ИА Регнум, 26 мая полковник запаса ВС России Геннадий Алёхин рассказал, что ВСУ применили химоружие во время боестолкновений в районе города Липцы в Харьковской области. По его словам, из-за этого российским военным пришлось отойти на заранее подготовленные позиции.

Жители села Семёновка в ДНР 13 мая рассказали, что украинские военные применяли боевые отравляющие вещества против мирных жителей населённого пункта. Они уточнили, что боеприпас с химоружием сбросил на село украинский дрон. После атаки людям приходилось дышать через одеяла, чтобы не задохнуться.

ВСУ 10 апреля применили химоружие около Клещеевки на артёмовском направлении в ДНР. Как отметил эксперт, киевский режим использовал боеприпасы с раздражающим слизистые оболочки человека газом, способным привести к ожогам верхних дыхательных путей.