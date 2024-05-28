Анталья, Турция, 28 мая, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Российскую туристку обнаружили мёртвой в номере отеля в турецкой провинции Анталья. Об этом 28 мая сообщило издание Sabah.

Global Look Press/Shadati/XinHua

«Сотрудники отеля забеспокоились из-за того, что 39-летняя Александра Теплякова долго не покидала номер. Они сами открыли дверь и обнаружили женщину лежавшей без движения», — говорилось в сообщении.

О случившемся работники отеля сообщили по телефону в Центр экстренной помощи 112. На место прибыли жандармерия и сотрудники скорой помощи. Медики констатировали смерть.

Тело гражданки России доставили в морг Института судебной медицины Антальи для вскрытия. Жандармерия начала расследование инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, 1 мая стало известно о смерти российского туриста в районе Тюрклер на турецком курорте Анталья. 62-летний россиянин Валдас Лабанаускас отдыхал вместе с семьёй. Ему стало плохо, когда он находился в гостиничном номере. Мужчина потерял сознание, жена вызвала скорую и его госпитализировали. В больнице мужчина умер, несмотря на попытки врачей спасти его.

25 апреля сотрудники одного из отелей Аланьи нашли мёртвым туриста из России. Труп обнаружили в беседке. Умершим оказался 61-летний Дмитрий Цыганов. На место происшествия вызвали жандармов, врачей, которые и констатировали смерть россиянина. Тело мужчины увезли в морг для вскрытия и установления причин смерти.