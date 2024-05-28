Москва, 28 мая, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Оператор ВГТРК Александр Пушин получил ранение в бедро и под колено после того, как машина, в которой он ехал, подорвалась на мине. Об этом 28 мая рассказал военкор Александр Коц в Telegram-канале.

кадр из видео Оператор ВГТРК Александр Пушин

«Александр Пушин во время подрыва получил ранение в бедро и под коленку — осколки пробили днище багги. Он самостоятельно наложил и затянул турникет и как ни в чём не бывало продолжил съёмку», — написал Коц.

Он отметил, что это произошло в районе Волчанска в Харьковской области. На обратном пути багги наехал на мину, которой не было, когда съёмочная группа ехала в город.

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Военкор предположил, что это было дистанционное минирование с помощью FPV-дрона.

Коц рассказал, что раздался взрыв, задние колёса разлетелись, рулевое управление оказалось повреждено. Водитель удерживал транспорт на дороге, пытаясь уйти из опасной зоны. После этого машина встала, а раненого оператора пересадили на попутную «буханку» и отправили к медикам.

Как ранее передавало ИА Регнум, военкор Евгений Поддубный 28 мая сообщил, что Пушин получил ранение в городе Волчанске в Харьковской области. Он уточнил, что оператор получил ранение в результате подрыва мины и сейчас находится в больнице. По данным ВГТРК, жизни журналиста ничего не угрожает. Пушин, получив ранение в ногу, смог наложить жгут.