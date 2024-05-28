Москва, 28 мая, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Главному управлению по обеспечению безопасности дорожного движения (ГИБДД) вернули название Госавтоинспекция, заявил 28 мая глава ведомства Михаил Черников на заседании президиума Общественного совета при МВД.

Известия/Константин Кокошкин

«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали», — сказал он.

Черников отметил, что всю документацию в ведомстве уже ведут с учётом возвращённого названия. Он также заявил, что пока не знает, планируется ли полицию переименовать в милицию. На сайте ведомства название заменили на «Госавтоинспекция». На страницах в соцсетях пока сохранилось «ГИБДД».

Государственную автомобильную инспекцию (ГАИ) учредили в 1936 году для надзора за безопасностью движения на дорогах. В 1998 году ведомство переименовали в ГИБДД, однако в 2002 году специальным указом президента Владимира Путина старое название вернули наравне с новым. В декабре 2013 года Путин отметил, что поступают предложения ликвидировать дорожное ведомство, как это сделали в ряде стран. Глава государства заявил, что он против этой инициативы. Президент призвал равняться на лучшие зарубежные практики, а не разгонять ведомство.