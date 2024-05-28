ГИБДД вернули название Госавтоинспекция
Москва, 28 мая, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Главному управлению по обеспечению безопасности дорожного движения (ГИБДД) вернули название Госавтоинспекция, заявил 28 мая глава ведомства Михаил Черников на заседании президиума Общественного совета при МВД.
«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали», — сказал он.
Черников отметил, что всю документацию в ведомстве уже ведут с учётом возвращённого названия. Он также заявил, что пока не знает, планируется ли полицию переименовать в милицию. На сайте ведомства название заменили на «Госавтоинспекция». На страницах в соцсетях пока сохранилось «ГИБДД».
Государственную автомобильную инспекцию (ГАИ) учредили в 1936 году для надзора за безопасностью движения на дорогах. В 1998 году ведомство переименовали в ГИБДД, однако в 2002 году специальным указом президента Владимира Путина старое название вернули наравне с новым. В декабре 2013 года Путин отметил, что поступают предложения ликвидировать дорожное ведомство, как это сделали в ряде стран. Глава государства заявил, что он против этой инициативы. Президент призвал равняться на лучшие зарубежные практики, а не разгонять ведомство.