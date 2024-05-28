Москва, 28 мая, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы в ходе пленарного заседания 28 мая поддержали ратификацию соглашения России с Китаем о строительстве Международной научной лунной станции. Документ опубликован на сайте законодательного органа.

Global Look Press/Rana Sajid Hussain/Keystone Press Agency

«Принять Федеральный закон «О ратификации Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции», говорится в постановлении Госдумы.

Документ направят на утверждение в Совет Федерации. Соглашение подписали в ноябре 2022 года. Строительство лунной станции планируется начать в 2025 году и завершить через десять лет. Проект предполагает создание на орбите и на поверхности Луны научно-исследовательского комплекса для изучения естественного спутника Земли и проведения экспериментов.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 17 мая заявил, что потенциал сотрудничества с Китаем в космосе безграничен, подобно самому космосу. Он рассказал, что страны планируют в том числе совместно осваивать Луну, работа в космической отрасли идёт по всем направлениям. Глава государства также отметил важность для сотрудничества создания единых команд, в которых будут специалисты из обеих стран.

В декабре 2023 года Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация объявила, что Россия и Китай договорились о совместном строительстве Международной лунной научно-исследовательской станции в ходе рабочего визита в Пекин премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Страны также согласовали участие России в лунном проекте «Чанъэ-7», запуск в рамках которого запланировали на 2023 год.