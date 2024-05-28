Москва, 28 мая, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Ливия начнёт переговоры с Россией по поставкам автомобилей Aurus. Об этом сообщил посол Ливии в Российской Федерации Мухаммед Маграви.

Максим Константинов/ТАСС

«Будем рассматривать возможность поставок Aurus в Ливию. Планируем начать переговоры с профильным российским министерством по этому вопросу. Уверен, в Ливии оценят российский Aurus по достоинству», — передал его слова ТАСС.

Маграви добавил, что сам уже приобрёл Aurus Senat. По его словам, автомобиль сочетает в себе надёжность и комфорт. Посол проехал на нем не одну тысячу километров.

Как сообщало ИА Регнум, на прошлой неделе в столице заметили автомобиль отечественного производства Aurus Senat с дипломатическими номерами посольства Ливии. Ранее у иностранных дипломатов автомобилей Aurus замечено не было. При этом лимузинами отечественного производителя обзавелись президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын. А 23 мая стало известно, что президент России Владимир Путин подарил королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе, прибывшему в Москву с официальным визитом, «длинную версию» автомобиля Aurus.

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что не исключает выхода машин Aurus на китайский рынок. Для запуска продаж машин необходимо сначала начать с сервисной инфраструктуры, добавил Мантуров.