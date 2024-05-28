Москва, 28 мая, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Государственная дума на пленарном заседании 28 мая денонсировала соглашение с кабинетом министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров», — говорится в проекте федерального закона.

Денонсация соглашения вступит в силу через 30 дней после того, как российский МИД направит Украине официальное уведомление об этом.

Договор о культурных центрах правительства России и Украины подписали в Москве 27 февраля 1998 года. Оно вступило в силу 17 апреля 2012 года после ратификации Россией. Документ предусматривал создание Российского центра науки и культуры в Киеве и Украинского культурного центра в Москве.

Так, в 2007 году в Киеве открыли Российский центр науки и культуры. После 2014 года центр подвергался нападениям националистических группировок, а в 2021 году полностью свернул работу. Украинский культурный центр открыли в Москве в 1999 году. После начала СВО центр приостановил свою деятельность.

Как сообщало ИА Регнум, в марте в Госдуму внесли на денонсацию соглашение с Украиной об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров. В пояснительной записке говорилось, что соглашение автоматически продлевали на пятилетние периоды. Текущий пятилетний период начался в апреле 2022 года и должен был завершиться 14 апреля 2027 года.

В августе 2023 года Верховная рада прекратила действия двух договоров с Россией. Тогда кабмин принял решение о прекращении договоров о взаимной защите инвестиций, а также сотрудничестве в области карантина растений.