Москва, 31 мая, 2024, 08:00 — ИА Регнум. Всё больше россиян выбирают здоровый образ жизни и отказываются от вредных привычек, в том числе от курения. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 68% респондентов в конце 2023 года заявили, что не курят или стали курить меньше. Для сравнения: всего три года назад такой ответ дали только 20% опрошенных.

Иван Шилов ИА Регнум

По оценке главного психиатра-нарколога Москвы, директора Московского научно-практического центра наркологии Антона Масякина, за последние годы показатели распространенности курения снизились благодаря усилиям активистов и организаций, ведущих борьбу против табака. Но, по мнению эксперта, необходимо предпринять дополнительные меры для защиты подрастающего поколения.

«Всемирный день без табака в 2024 году проводится под лозунгом «Молодежь вступает в дело и берет слово». Это даст возможность сказать свое слово молодым людям, которые призывают правительства защитить их от хищнической тактики маркетинга табачных изделий во всём мире», — отметил Масякин.

Отказаться от зависимости и узнать о том, насколько пагубно курение для организма, в России помогает нацпроект «Демография», который реализуется по решению президента Владимира Путина. А в честь Всемирного дня отказа от курения, который ежегодно отмечается 31 мая, по всей стране пройдут акции, популяризирующие ЗОЖ.

Центральной площадкой Дня отказа от табака станет международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ. Там специалисты департамента здравоохранения города Москвы и Московского научно-практического центра наркологии проведут акцию «Выбирай жизнь», посвящённую физическому и ментальному здоровью.

Гости павильона «На службе здоровья» (С1) смогут получить бесплатные консультации психологов, пройти тест на никотиновую зависимость, заняться нейрогимнастикой, узнать свой биологический возраст и найти ответы на свои вопросы о здоровье.

Кроме того, посетители смогут проконсультироваться со специалистами Центра профилактики и лечения табачной и нехимической зависимостей, а также увидеть на интерактивной карте рейтинг самых ЗОЖных регионов, в которых продолжаются мероприятия в рамках профилактической работы.

Одну из межрегиональных акций, например, проводят волонтёры-медики. Она называется «Освободим Россию от табачного дыма!». А в Марий Эл в честь Дня отказа от курения прошёл профилактический квест для популяризации здоровых привычек и образа жизни. В Санкт-Петербурге волонтёры-медики провели мозговой штурм «Объективно о курении», а в Тамбовской области Дню отказа от табака посвятили целый фестиваль.

«Мотивация людей вести здоровый образ жизни — приоритет национального проекта «Демография». В регионах работают центры здоровья, где специалисты проводят консультации по отказу от курения. Кроме того, поддержку можно получить в сообществе «Давай бросать» в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджере Telegram», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Проект «Давай бросать» был запущен для тех, кто хочет изменить жизнь к лучшему и отказаться от зависимости. Это сообщество, к которому можно подключиться в социальной сети «ВКонтакте» и в мессенджере Telegram. Проект насчитывает уже более 65 тысяч человек. И 1 июня для них стартует месячный марафон, на протяжении которого они будут искать мотивацию для отказа от зависимости, а также узнают о самых распространенных мифах и страхах, связанных с курением. К примеру, о том, что «лёгкие» сигареты менее вредны для организма. А поддерживать участников будут ведущие эксперты и те, кому благодаря сообществу уже удалось достичь результатов.

Как сообщало ИА Регнум, федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» помогает сохранению здоровья, благополучия и жизни россиян. Благодаря ему всё больше людей начинают вести здоровый образ жизни, отказываются от вредных привычек, в том числе от курения.

В рамках программы каждый россиянин, который хочет оставить зависимость от курения в прошлом, может обратиться в центры здоровья. Их в стране уже более 700 — их адреса доступны на официальном портале Минздрава России о здоровом образе жизни.

Кроме того, в регионах продолжается информирование о последствиях пагубных привычек для здоровья. Например, в рамках коммуникационной кампании «Электронные сигареты и что они скрывают» россияне узнают о вреде курения через баннеры.