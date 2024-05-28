Москва, 28 мая, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев накануне общались тет-а-тет до 3:00 утра. Об этом 28 мая сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Он отметил, что лидеров двух стран связывает настоящая личная дружба, у них абсолютно доверительное общение.

«Вчера они где-то часов до трёх утра общались вдвоём. Президент Узбекистана пригласил [российского] президента домой, где он живёт», — рассказал Песков.

По его словам, в третий день визита Путин и Мирзиёев провели рабочий завтрак до отъезда в аэропорт.

Представитель Кремля также подчеркнул, что объём двусторонних отношений и повестка дня настолько предметная, конкретная и обширная, что это требует детальных переговоров глав государств. Поэтому и визит получился трёхдневным.

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Как сообщало ИА Регнум, Путин 26 мая прибыл в Узбекистан с государственным визитом. В тот же день глава государства возложил венок к монументу Независимости в парке «Новый Узбекистан» в Ташкенте.

Путин 27 мая провёл переговоры с Мирзиёевым в узком составе. Затем встреча глав государств продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. Путин пригласил Мирзиёева посетить Россию с визитом в удобное время.

В ходе переговоров российский лидер отметил, что Узбекистан является стратегическим партнёром и надёжным союзником России. Путин и Мирзиёев обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, обменялись мнениями по актуальным вопросам. По итогам встречи главы государств подписали совместное заявление.

Также лидеры России и Узбекистана приняли документы о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики. Россия, кроме возведения АЭС большой мощности на 2,4 ГВт с двумя энергоблоками, готова построить в Узбекистане атомные электростанции малой мощности, в которых будет до шести энергоблоков мощностью 55 МВт.