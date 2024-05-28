Москва, 28 мая, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Испытательный срок, назначенный экс-депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину за незаконное убийство лося, истёк и судимость теперь снята, заявил 28 мая «Известиям» его адвокат Константин Лазарев.

Вадим Федотов /РИА Новости Экс-депутат Государственной думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин

«У него было наказание — три года лишения свободы с испытательным сроком на два. Два года испытательного срока прошли», — сказал юрист.

Лазарев уточнил, что бывший депутат уже получил справку об отбытии наказания. Рашкин в течение испытательного срока был обязан каждый месяц отмечаться по месту прописки.

Как сообщало ИА Регнум, суд признал Рашкина виновным в незаконной охоте 22 апреля 2022 года. Он в октябре 2021 года застрелил лося на территории охотничьего хозяйства в Саратовской области, не имея необходимого разрешения. Часть туши убитого животного нашли в автомобиле политика. Рашкин назвал приговор несправедливым.

Госдума 25 мая в ходе голосования приняла решение прекратить депутатские полномочия Рашкина, так как, в соответствии с российским законодательством, лицо, имеющее судимость, не может быть депутатом. За лишение его мандата проголосовали 337 народных избранников, 58 были против, 14 — воздержались.

Рашкин пытался обжаловать приговор. Он ссылался на нарушения норм при расследовании дела. В феврале 2023 года Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове не нашёл оснований для отмены судебного решения и оставил приговор без изменений.