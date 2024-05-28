Минск, 28 мая, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Информационная война ― это прелюдия к горячей фазе противостояния. Об этом 28 мая на форуме медийного сообщества Белоруссии в Могилеве заявил президент страны Александр Лукашенко.

Известия/Зураб Джавахадзе Александр Лукашенко

«Накануне, пока готовился к встрече с вами, пытался вспомнить, когда в нашем лексиконе появились понятия «информационная война», «ментальная война», «фейки», «постправда» и другие. Ведь совсем недавно, буквально каких-то шесть-семь лет назад», ― процитировала Лукашенко пресс-служба белорусского лидера.

Президент подчеркнул при этом, что явления, которые этими словами называют ― ложь, искажение фактов, подлог, ― появились очень давно.

По его словам, им, наверное, столько лет, сколько живёт человек.

«Потому что информационная война ― это прелюдия к горячей фазе противостояния», ― подчеркнул Лукашенко.

Обращаясь к журналистам, он заявил, что они живут в очень непростое, но весьма интересное время. Белорусский лидер также указал, что ответственность у власти и представителей медиасферы общая ― сохранить страну и сберечь мир.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия пережила информационную войну. По его словам, она оказалась не такой уж опасной и страшной.

Белорусский лидер 9 мая отметил, что Запад, как и в начале 1940-х годов, готов на сделку с любым злом, чтобы сохранить господство и получить для себя выгоду. Он подчеркнул, что нацисты наших дней уже не ходят в сапогах и чёрных рубашках, а действуют гораздо более тонко и изощренно.

По словам белорусского лидера, на Западе диалог и сотрудничество отвергаются с порога, а во главу всего ставится материальная выгода, богатство.

Президент Белоруссии 1 июня прошлого года заявил, что угрозы информационно-психологического воздействия Запада с использованием распространения заведомо ложных данных в обозримой перспективе будут только нарастать. Он добавил, что западные страны своей информационной монополией, взятием под контроль интернета, соцсетей и международных СМИ хотят подорвать авторитет противостоящих им государств на международной арене.