Москва, 28 мая, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг МСП Банка до уровня «BBB+(RU)» по национальной рейтинговой шкале для РФ, прогноз по рейтингу — «Стабильный». При этом кредитный рейтинг субординированных облигаций банка (RU000A102HA5) повышен до уровня «BB+(RU)».

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Улучшение рейтинга АКРА — важный результат оценки деятельности МСП Банка», — заявил председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он подчеркнул, что в банке сделали серьезный упор на повышение операционной эффективности: пересмотрели организацию бизнес-процессов, запустили проект цифровизации продуктов и услуг для бизнеса, внедрили новые подходы контроля качества сервиса. «Банк продолжит наращивать кредитно-гарантийную поддержку МСП, обеспечивать увеличение количества получателей этой поддержки и географию ее проникновения. Это наш стратегический фокус», — добавил Исаевич.

Решение о повышении кредитного рейтинга обусловлено улучшением оценки АКРА достаточности капитала МСП Банка, а также положительной генерацией им нового капитала. Кроме того, агентство отметило роль банка в развитии кредитно-гарантийной системы поддержки компаний МСП и поддержкой со стороны государства. Также аналитики указывают на снижение уровня проблемной задолженности наряду с улучшением ее покрытия резервами и снижение концентрации на крупнейших заемщиках в ссудном портфеле МСП Банка.