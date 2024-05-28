Москва, 28 мая, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Мошенники убедили экс-заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 66-летнего Александра Кима в том, что он спонсирует ВСУ и для того, чтобы обезопасить свои счета и себя от уголовного дела, нужно срочно перевести все средства на «безопасные счета». Для убедительности мошенники написали ему в мессенджер с якобы аккаунта губернатора ХМАО Натальи Комаровой. В результате бывший вице-губернатор взял кредиты на 15 млн рублей. По данным ИА Регнум, в общей сложности он перевёл злоумышленникам 22 млн рублей.

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Александр Ким

20 апреля 2024 года, когда Александр Ким сидел на своем рабочем месте в офисе в «Москва-Сити», ему пришло сообщение якобы от его бывшей коллеги — губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Фейковый губернатор утверждала, что у Кима появилась проблема с финансовыми махинациями, а справиться с ситуацией готовы помочь «сотрудники ФСБ».

«20 апреля через мессенджер Telegram Киму поступил звонок из Росфинмониторинга. Ему сообщили, что они зафиксировали попытку перевода одобренного банком кредита на счета иноагента, находящегося на территории Украины в составе боевиков ВСУ. Голос в трубке сказал, что если деньги поступят на счета иноагента, то в отношении Кима будет возбуждено уголовное дело за спонсирование экстремизма. Чтобы этого не произошло, надо срочно перевести деньги на «безопасные счета», — сообщил источник.

Экс-заместитель губернатора поверил мошенникам и согласился следовать их указаниям. Ким пошёл в банки и набрал кредитов наличными на 15 млн рублей, после чего отправил их на «безопасные счета», продиктованные мошенниками. Также преступники убедили Александра отправить 6,8 млн рублей из своих личных сбережений.

Мошенники стали убеждать Кима, что необходимо провести такие же действия со счетами родственников. Только после этого мужчина понял, что его всё время обманывали, и обратился в полицию. Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

С 2010 по 2015 год Александр Ким был заместителем губернатора ХМАО.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мошенники обманули актёра из сериала «Дальнобойщики» Сергея Ляхова с покупкой авто из Америки, в итоге актёр потерял 5 млн рублей.