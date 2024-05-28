Москва, 28 мая, 2024, 13:43 — ИА Регнум. На Западе нет единого мнения по вопросу о возможном разрешении Вооружённым силам Украины бить по территории России западным оружием. Об этом 28 мая заявил «Известиям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ТАСС/Viktor Koshkin/AA/ABACAPRESS.COM

«Мы видим, что единства мнений в западном лагере по этому вопросу нет. Есть горячие головы, которые делают абсолютно безответственные и провокационные заявления. Но есть и те, кто задается вопросом: «А нужно ли дальше так эскалировать?» — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что Россия будет стоять на своём и продолжать специальную военную операцию, несмотря на то, что в западных странах начинает доминировать оголтелый военный запал.

На вопрос о том, каким будет ответ Москвы, если на Западе всё же разрешат атаки, Песков ответил, что об этом знают Верховный главнокомандующий и российские военные, которые будут принимать необходимые контрмеры.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 мая глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что министры обороны стран ЕС в ходе заседания обсудят возможность снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по российской территории. Он добавил, что не видит проблемы в таких действиях ВСУ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 27 мая вновь предложил разрешить Киеву наносить удары западным оружием по целям в России. Он отметил, что считает такие действия необходимыми из-за наступления российских военных под Харьковом. Вместе с тем он указал, что альянс стремится избегать прямого столкновения с Россией из-за конфликта на Украине, и назвал это одной из основных задач блока.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слова Столтенберга заявил, что генсек альянса не имеет права делать заявления от лица всех членов НАТО по вопросу, который ещё не выносили на общее обсуждение.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию. Западные страны, предоставив дальнобойные ракеты и тяжёлые вооружения и дав добро на их применение против России, способствовали эскалации конфликта, добавила Захарова.