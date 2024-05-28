Тампере, Финляндия, 28 мая, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Бывший вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF), мэр финского города Тампере Калерво Куммола посчитал нелепым второе место хоккейной сборной России в рейтинге национальных команд. Он заявил об этом 27 мая в беседе с газетой Ita Sanomat.

Максим Константинов/ТАСС

В обновлённом рейтинге IIHF российская сборная уступила команде Канады, однако обошла сборную Финляндии.

По словам Куммолы, за последние три года выступлений на первенствах мира по хоккею — с 2018 по 2021 годы — сборная России смогла завоевать только бронзовые награды.

«Не знаю, что там происходит, но всё это кажется настолько нелепым, что лучше вообще упразднить этот рейтинг», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от участия в международных турнирах на сезон 2024/25. Это продление стало вторым с февраля 2022 года.

Федерация хоккея России (ФХР) заявила о разочаровании решением IIHF, назвав его дискриминационным. В ФХР уточнили, что такое решение продвигали представители хоккейных федераций стран, опасающихся дополнительной конкуренции.

В начале февраля Национальная хоккейная лига (НХЛ) сообщила, что сборная России пропустит в феврале 2025 года её международный турнир. В нём примут участие сборные США, Канады, Швеции и Финляндии.