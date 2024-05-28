Москва, 28 мая, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районах Купянска в Харьковской области и Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Об этом 28 мая на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

Под огонь подразделений группировки войск «Запад» попали формирования 57-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Кроме того, российские силы отразили контратаки штурмовых групп 115-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады нацгвардии. Украинские военные трижды пытались атаковать в районах Белогоровки и Червоной Дибровы в ЛНР. Ни одна атака успехом не увенчалась.

«ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, две боевые машины пехоты, семь автомобилей», ― доложил Конашенков.

Кроме того, украинская армия лишилась самоходной артиллерийской установки «Богдана» калибра 155 мм, гаубицы М777 производства США, САУ Krab польского производства, а также двух гаубиц Д-30 калибра 122 мм.

В то же время группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее, 27 мая, российские военные группировки войск «Днепр» нанесли удары по украинской армии в районах сёл Работино в Запорожской области и Весёлое в Херсонской области. В результате украинские войска потеряли за сутки до 40 военных, а также гаубицу Д-30 и орудие М119 американского производства.

Военные российской группировки «Центр» нанесли удары по ВСУ в районе села Семёновка и посёлка Новгородское и отразили пять контратак в районе посёлка Очеретино, сёл Соловьёво и Уманское. Украинская армия потеряла 335 военных.

Российские военные в приграничном районе Харьковской области за одну ночь 28 мая уничтожили два опорных пункта ВСУ. Удары по позициям украинской армии нанёс расчёт тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка». В общей сложности российские силы уничтожили до 75 украинских военных и несколько единиц бронетехники: до 50 единиц личного состава и бронетехника на первом опорном пункте и до 25 единиц личного состава на втором.