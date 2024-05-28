Москва, 28 мая, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Российские подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ за сутки потеряли более 700 военных, сообщил 28 мая официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике <…> противник потерял более 700 военнослужащих», — заявил генерал-лейтенант.

Российские военные нанесли поражение украинской армии в районах населённых пунктов Ивано-Дарьевка, Красногоровка и Константиновка в ДНР. За сутки Вооружённые силы России уничтожили на этом направлении три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, а также 105-мм орудие М119 американского производства.

Кроме того, за сутки подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах населённых пунктов Купянск в Харьковской области и Красный Лиман в ДНР. ВСУ на этом направлении потеряли до 160 военных, а также 155-мм САУ «Богдана», 155-мм гаубицу М777 американского производства, 155-мм САУ Krab польского производства и две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Российские военные за минувшие сутки нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Петропавловка и Липцы в Харьковской области. ВС России отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Волчанск и Старица в Харьковской области. Потери противника составили до 285 военнослужащих, две 155-мм САУ «Богдана», 155-мм гаубица М777 американского производства, 155-мм гаубица Caesar французского производства, 122-мм гаубица Д-30, четыре 122-мм боевые машины РСЗО БМ-21 «Град» и RM-70 Vampire чешского производства.

Как сообщало 28 мая ИА Регнум, российские средства противовоздушной обороны сбили многоцелевой истребитель МиГ-29 ВВС Украины, а также запущенные ВСУ оперативно-тактическую ракету ATACMS и семь авиабомб Hammer в зоне СВО.

Группировка войск «Центр» 27 мая освободила от ВСУ село Нетайлово на территории ДНР. Российские военные нанесли удары по позициям двух бригад ВСУ у Семёновки и Новгородского, а также отразили пять контратак украинских войск около Очеретино, Соловьёво и Уманского в ДНР.