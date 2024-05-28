Москва, 28 мая, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Оператор ВГТРК Александр Пушин получил ранение в городе Волчанске в Харьковской области, сообщил 28 мая военкор Евгений Поддубный, передают «Вести».

Соцсети Александра Пушина Александр Пушин

Он уточнил, что Пушин получил ранение в результате подрыва мины и сейчас находится в больнице.

По данным ВГТРК, жизни журналиста ничего не угрожает. Пушин, получив ранение в ногу, смог наложить жгут.

Как информировало ИА Регнум, Минобороны 26 мая сообщило, что российские военные эвакуировали жителей Волчанска из-под обстрелов ВСУ. В городе, который ВСУ использовали для нанесения ударов по Белгородской области, идут бои.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков 28 мая заявил о нанесении российскими военными ударов по ВСУ в Харьковской области. Он сообщил, что в районе Волчанска и села Старица подразделения российской группировки войск «Север» отразили пять контратак ВСУ.

Журналисты ВГТРК 10 апреля в районе Кременной в ЛНР попали под ВСУ. Оператор съёмочной группы Денис Шум получил осколочное ранение, корреспондента Артёма Юндаса контузило.

Журналист «Известий» Евгений Быковский, фотокорреспондент ТАСС Дмитрий Ягодкин и сотрудник телеканала «Звезда» в конце октября 2023 года попали под артиллерийский обстрел ВСУ в Будённовском районе Донецка. Украинская армия целенаправленно ударила по гражданской инфраструктуре.