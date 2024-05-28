Брюссель, 28 мая, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Применение Украиной западного оружия для ударов по территории России «не станет поводом для прямого столкновения НАТО с Россией», уверен генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Об этом он заявил на заседании глав минобороны стран Евросоюза.

Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Снятие ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по РФ не вовлечёт НАТО в конфликт с Россией», — сказал генсек.

Он добавил, что соответствующие решения будут принимать страны — члены НАТО по отдельности, так как такие вопросы находятся на национальном уровне, а не на уровне альянса. Столтенберг также заверил, что альянс не планирует отправлять войска на Украину и становиться прямым участником конфликта.

28 мая стало известно, что Германия и Италия выступили против ударов Киева по России западным оружием. По информации источника одного из европейских изданий, многие из союзников ввели ограничения в отношении оружия, которое они поставляют Украине, запретив Киеву использовать его по целям в России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал предложения Столтенберга военным экстазом в НАТО. По его словам, российское военное командование в курсе происходящего и делает всё необходимое, чтобы купировать угрозы. При этом официальный представитель Кремля заявил, что НАТО фактически уже вступило в прямую конфронтацию с Россией.

Слова Столтенберга о снятии ограничений на использование западного оружия стали примером превышения полномочий, отметил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что генсек не имеет права делать заявления от лица всех членов альянса по тому вопросу, который не выносили на общее обсуждение.