Москва, 28 мая, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Блогера Андрея Бурима, известного под псевдонимом Mellstroy, вновь объявили в розыск по уголовной статье. Информация об этом появилась в базе МВД России.

Сергей Фадеичев/ТАСС Блогер Андрей Бурим (Mellstroy)

«Бурим Андрей Александрович, дата рождения: 15.12.1998, место рождения: Республика Беларусь, Гомель. Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке.

Других подробностей в базе ведомства не приводится.

Как передавало ИА Регнум, в феврале Бурима уже объявляли в розыск по уголовной статье, но затем исключили из базы. При этом также не указывалось, по какой именно статье правоохранители разыскивали блогера.

В октябре 2020 года в отношении блогера возбудили уголовное дело после того, как он в прямом эфире в Сети несколько раз ударил 21-летнюю девушку головой об стол. В МВД уточнили, что потерпевшая сама подала заявление в полицию. По результатам медосвидетельствования у неё зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясения головного мозга и ушибы. Подозреваемого задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои» и выбрали в качестве меры пресечения под подписку о невыезде.