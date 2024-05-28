* организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

Москва, 28 мая, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Российское руководство близко к тому, чтобы установить полноформатные отношения с «Талибаном» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), заявил 28 мая зампред СБ России Дмитрий Медведев.

EPA/ТАСС

Он напомнил, что «Талибан» в начале века рассматривался Москвой как террористическая организация. Россия считала США партнёром в борьбе с экстремизмом.

«Теперь талибы снова у власти [в Афганистане], и мы близки к установлению полноформатных отношений с ними», — процитировала Медведева «Газета.Ru».

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая российское внешнеполитическое ведомство и Минюст доложили президенту Владимиру Путину о возможности исключить «Талибан» из списка запрещённых организаций. Об этом сообщил глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил по этому поводу, что талибы на сегодняшний день являются реальной властью в Афганистане. России и странам Центральной Азии небезразлично, что происходит в этой стране. Лавров в начале года заявлял, что Москва поддерживает контакты с талибами, пришедшими к власти в Афганистане в 2021 году.

Россия включила «Талибан» в перечень террористических организаций в 2003 году после того, как Совет Безопасности ООН включил движение в соответствующий список.