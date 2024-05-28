Вашингтон, 28 мая, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Вооружённые силы России полностью завладели инициативой на всей линии военных действий в зоне украинского конфликта. Об этом в беседе с New York Post заявил представитель американского Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Они (российские силы. ― Прим. ред.) диктуют место, время, интенсивность и темп военных операций», ― отметил аналитик.

В то же время, по его словам, Вооружённые силы Украины находятся в невыгодном положении и вынуждены реагировать.

Эксперт добавил, что украинская армия не может адекватно противостоять ВС России как из-за нехватки техники, так и из-за политики взаимодействия администрации президента США Джо Байдена.

Наступление российских подразделений в Харьковской области Баррос назвал неослабевающим.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные продолжают занимать более выгодные рубежи и продвигаться по всей линии фронта. По данным Минобороны на 27 мая, российские военные группировки войск «Днепр» нанесли удары по украинской армии в районах сёл Работино в Запорожской области и Весёлое в Херсонской области. В то же время группировка российских войск «Центр» освободила от ВСУ село Нетайлово в ДНР. Военные нанесли удары по ВСУ в районе села Семёновка и посёлка Новгородское. Украинская армия потеряла 335 военных.

Генштаб ВСУ 26 мая признал, что Вооружённые силы России добились определённых успехов в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики. По данным руководства ВСУ, наиболее сложная ситуация складывается на купянском и покровском направлениях.

Также российская группировка войск продолжает развивать наступление, начавшееся 10 мая в Харьковской области. В Минобороны 27 мая заявили об освобождении в регионе села Ивановка и занятии более выгодных рубежей. Накануне ВС России освободили от ВСУ село Берестовое.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов 26 мая сообщил, что российские военные штурмом взяли позиции противника у города Васильевка в Запорожской области. Он добавил, что украинские бойцы на запорожском направлении массово сдаются в плен, они больше не хотят воевать и призывают сослуживцев сложить оружие.

Ранее Рогов отметил, что на фоне усиления раскола в рядах украинской армии может обвалиться фронт или активизироваться сдача в плен бойцов ВСУ.