Москва, 28 мая, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Минцифры обсуждает введение платы для российских компаний за использование зарубежного программного обеспечения. Об этом 28 мая заявил глава Минцифры Максут Шадаев, выступая на TAdviser SummIT.

Известия/Дмитрий Коротаев

По его словам, такая мера должна уравнять на рынке отечественные и зарубежные IT-компании, чтобы первые смогли выдерживать конкуренцию. Такая мера станет непопулярной, признал Шадаев, потому что бизнес научился обходить запреты и поддерживать работоспособность зарубежного софта. В этой связи министерство будет настаивать на двух механизмах.

По словам министра, нужно создать для бизнеса дополнительные экономические стимулы переходить на российские решения, это должно быть связано с налоговыми мотивациями.

«И второе, всё-таки, если ты используешь зарубежный софт, мы в любом случае обсуждаем вопрос введения определённой платы, сбора за использование зарубежного софта», — цитирует Шадаева ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая президент России Владимир Путин поручил увеличить к 2030 году до 95% долю использования отечественного ПО в государственных организациях. Кроме того, в ключевых отраслях российской экономики не менее 80% организаций должны перейти на российский софт.

Кроме того, Путин поручил увеличить выручку малых технологических компаний к 2030 году не менее чем в семь раз по сравнению с уровнем 2023-го. Указом устанавливается увеличение в 1,5 раза доли отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на собственных линиях разработки, в общем объёме их потребления в стране.