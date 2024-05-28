Минцифры может ввести сбор с компаний за использование зарубежного ПО
Москва, 28 мая, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Минцифры обсуждает введение платы для российских компаний за использование зарубежного программного обеспечения. Об этом 28 мая заявил глава Минцифры Максут Шадаев, выступая на TAdviser SummIT.
По его словам, такая мера должна уравнять на рынке отечественные и зарубежные IT-компании, чтобы первые смогли выдерживать конкуренцию. Такая мера станет непопулярной, признал Шадаев, потому что бизнес научился обходить запреты и поддерживать работоспособность зарубежного софта. В этой связи министерство будет настаивать на двух механизмах.
По словам министра, нужно создать для бизнеса дополнительные экономические стимулы переходить на российские решения, это должно быть связано с налоговыми мотивациями.
«И второе, всё-таки, если ты используешь зарубежный софт, мы в любом случае обсуждаем вопрос введения определённой платы, сбора за использование зарубежного софта», — цитирует Шадаева ТАСС.
Как передавало ИА Регнум, 7 мая президент России Владимир Путин поручил увеличить к 2030 году до 95% долю использования отечественного ПО в государственных организациях. Кроме того, в ключевых отраслях российской экономики не менее 80% организаций должны перейти на российский софт.
Кроме того, Путин поручил увеличить выручку малых технологических компаний к 2030 году не менее чем в семь раз по сравнению с уровнем 2023-го. Указом устанавливается увеличение в 1,5 раза доли отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на собственных линиях разработки, в общем объёме их потребления в стране.