Вашингтон, 28 мая, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Киев и его партнёры с Запада вынуждены будут смириться с потерей территорий для начала мирных переговоров с Россией и окончания украинского конфликта. Такое мнение высказал обозреватель американского журнала Responsible Statecraft Бранко Марчетич.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Какой бы отвратительной ни казалась эта перспектива [потери Киевом территорий], США и их партнёры, включая украинское руководство, должны срочно воспользоваться этой возможностью», — написал он.

Как напомнил обозреватель, в 2022 году Киев уже отказался от переговоров, и это обернулось ужасными результатами для Украины. Марчетич также указал на то, что украинский конфликт движется к точке катастрофической эскалации.

В связи с этим переговоры и последующее завершение конфликта будут, по мнению эксперта, лучшим вариантом развития событий и для Украины, и для всего мира.

Как сообщало ИА Регнум, российские официальные лица неоднократно отмечали, что Москва готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий: возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году. Отмечалось, что в противном случае российская сторона продолжит проведение спецоперации.

Так, президент России Владимир Путин 24 мая заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом и не отказывается от них сейчас, однако они должны основываться на здравом смысле. Глава государства также указал на то, что легитимность главы киевского режима Владимира Зеленского закончилась, а потому теперь России нужно понять, с кем именно вести переговоры, чтобы в итоге подписать юридически обязывающее соглашение.