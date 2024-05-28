Киев, 28 мая, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Глава минобороны Украины Рустем Умеров призвал соседние страны — участницы НАТО, которые не могут поставить киевскому режимы средства противовоздушной обороны, закрыть небо над западной частью страны. Он написал об этом 28 мая в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

commons. wikimedia.org/Ministerie van Defensie

«Обратился к соседним странам — членам НАТО, которые не могут предоставить нам свои системы ПВО, закрыть небо над нашими западными регионами со своей территории», — сообщил он.

Помимо этого, украинский министр попросил партнёров разрешить ВСУ применять поставленное Киеву Западом оружие на большее расстояние (то есть для нанесения ударов по территории России).

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая немецкое издание Bild написало, что некоторые страны НАТО говорят о возможности закрыть небо над Западной Украиной своими зенитными комплексами. Уточнялось, что за такую инициативу высказались Великобритания, Канада, Литва, Польша, Франция и Эстония, а против неё — США и Германия. Уточнялось, что в НАТО пока не приняли решения по этому вопросу.

Умеров и главком ВСУ Александр Сырский 25 мая в ходе разговора с высокопоставленными офицерами НАТО попросили усилить противовоздушную оборону на контролируемой Киевом территории. Они также обсудили ситуацию в зоне боевых действий.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 17 мая отметил, что поставки Западом всё более дальнобойных ракет могут вынудить Москву установить санитарную зону на Украине до Польши или дальше. Он уточнил, что это будет уже очень опасной ситуацией, потому что понятие «нестратегическое ядерное оружие» довольно растяжимо.