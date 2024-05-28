Москва, 28 мая, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Певца Николая Носкова, госпитализированного в начале месяца, выписали из больницы, сообщил 28 мая Telegram-канал «112».

РИА Новости/Евгений Одиноков Певец Николай Носков

Отмечается, что медики стабилизировали состояние музыканта, после чего он смог покинуть больницу.

Носкова 3 мая госпитализировали с подозрением на пневмонию. Вернувшийся из санатория артист жаловался на боль в груди, высокую температуру и сильный кашель.

Через три дня, 6 мая, «112» сообщил, что у артиста обнаружили проблему с тромбами, ему провели графическое исследование крови и назначили лечение.

Позже, 20 мая, стало известно, что в больнице у музыканта появились осложнения и он заразился пневмонией.

Как сообщало ИА Регнум, Носков в 2017 году перенёс инсульт и проходил длительную реабилитацию. В 2019 году продюсер Виктор Дробыш сообщил, что музыкант возвращается на большую сцену. Как отмечал певец Александр Маршал, Носков «попал в непростую ситуацию».