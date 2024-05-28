Верхоянский район, Якутия, 28 мая, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Глава одного из муниципальных образований Верхоянского района Якутии попал под уголовное преследование. Чиновника подозревают в хищении бюджетных денег. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

СК РФ по Республике Саха (Якутия)

В отношении главы муниципалитета возбудили уголовное дело по ч. 3 ст.160 («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения») УК РФ.

По данным следствия, с декабря 2019 года по декабрь 2022 года подозреваемый поручал своему бухгалтеру делать документы для начисления премий ему самому, его брату и супруге. А сотрудник выполнял незаконные указания главы, потому что боялся увольнения.

Сейчас следователи проводят необходимые следственные действия и собирают доказательства.

Как сообщало ИА Регнум, в Ингушетии 28 апреля задержали участников организованной преступной группы (ОПГ), которых подозревают в хищении бюджетных средств на сумму свыше миллиарда рублей. По данным полиции, члены ОПГ, в которую входили сотрудники регоператора ипотечного кредитования, жители республики, а также работники Роскадастра, специализировались на хищениях денежных средств в особо крупном размере, выделенных из федерального бюджета для реализации государственных мер поддержки семей с детьми. Следователи возбудили семь уголовных дел.

На прошлой неделе правоохранительные органы задержали ещё двух чиновников. 24 мая при получении взятки задержали заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова. 26 мая стало известно о задержании советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева. Его доставили в Орёл и поместили в изолятор временного содержания.