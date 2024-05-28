Москва, 28 мая, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США сознательно пытаются исказить исторические факты, передал RT.

Global Look Press/Chris Kleponis — CNP/Consolidated News Photos Джо Байден

«[Президент США Джо] Байден, рассуждая как стопроцентный манкурт, сказал, что американские военные победили фашизм и освободили Европу. И это не старческая деменция, а сознательная линия на корректировку истории», — заявил Медведев.

Как пояснил зампредседателя СБ РФ, таким образом в Вашингтоне ведут борьбу с Россией. По словам Медведева, США объявили Москве гибридную войну, а также «окормляют и финансируют» киевский режим. В этой связи он напомнил, что США поощряют террористические акты против мирных российских граждан.

Байден, выступая 27 мая на Арлингтонском военном кладбище в честь национального Дня памяти, заявил, что во время Второй мировой войны американские солдаты спасли мир и освободили Европу. По мнению главы Белого дома, в разные периоды истории американские солдаты якобы защитили независимость, победили фашизм и создали сильные альянсы.

На это в МИД России 27 мая заявили, что американские президенты через одного страдают синдромом исторического ревизионизма.

Российский сенатор Алексей Пушков также напомнил, что историческая правда состоит в том, что без побед Красной армии высадка союзников на побережье Нормандии 6 июня 1944 года была бы невозможной. Он добавил, что две трети гитлеровских дивизий разбила Красная армия на восточном фронте, а не на западном.

Президент России Владимир Путин 8 мая 2024 года поздравил с наступающим Днём Победы лидеров стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии, а также народы Грузии и Молдавии. Российский лидер подчеркнул необходимость пресекать попытки искажения общей истории. Как отметил президент, следует воздать дань глубокой благодарности и уважения тем, кто в годы войны мужественно сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу.