Варшава, 28 мая, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Польские власти не исключают возможности отправки войск в зону украинского конфликта. Об этом 28 мая заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью Gazeta Wyborcza.

Pacific Press/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Мы не должны исключать никакую возможность», — сказал он, отвечая на советующий вопрос.

Некоторые европейские политики в последнее время стали часто заявлять о якобы возможной отправке войск на Украину. Так, президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно говорил, что Париж может послать войска в зону украинского конфликта при прорыве российскими военными линии фронта ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 26 мая немецкое издание Spiegel написало, что страны Прибалтики и Польша заявили о готовности ввести войска в зону конфликта на Украине в случае серьёзных успехов Вооружённых сил России.

При этом заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ 16 мая заявил, что блок не собирается размещать свои войска на Украине. По его утверждению, Киев якобы не обращался к альянсу с такого рода просьбой.

Президент России Владимир Путин ранее предостерёг страны НАТО от отправки войск на Украину, подчеркнув, что теперь последствия для интервентов будут трагичными. Глава государства отмечал, что прямое участие стран альянса в конфликте может спровоцировать ядерную войну.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 мая заявил, что НАТО напрямую вовлечено в украинский конфликт. Представитель Кремля подчеркнул, что альянс фактически уже находится в прямой конфронтации с Россией.