Брюссель, 28 мая, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Власти Бельгии поставят Украине 30 самолётов F-16 до 2028 года. Об этом сообщила глава министерства иностранных дел королевства Аджа Лябиб в эфире радиостанции Bel RTL.

Gianluca Vannicelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Бельгия возьмёт на себя обязательство поставить Украине 30 своих F-16», — сказала Лябиб.

Она отметила, что первые истребители должны передать до конца 2024 года. Поставлять самолёты будут по мере того, как Брюссель станет получать от США заказанные в 2018 году F-35. По словам министра иностранных дел, страна надеется получить первые два F-35 к концу 2024 года — началу 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая ожидается прибытие в Бельгию главы киевского режима Владимира Зеленского. Он прибудет для подписания «соглашения о безопасности». Украинский глава в ходе визита планирует встретиться с премьер-министром страны Александром Де Кроо и министром обороны Людивин Денондер. После подписания в Брюсселе двустороннего соглашения о безопасности Зеленского примут на военном аэродроме Мелсбрук. Там состоится встреча с пилотами, инструкторами и техническими специалистами истребителей F-16.

Ранее премьер-министр страны Александр де Кроо заявлял о планах поставить F-16 Киеву «как можно раньше». Министр обороны отмечала, что бельгийское правительство приняло решение выделить €200 млн — для поставки Киеву средств ПВО в ближайшем будущем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что западное оружие не сможет изменить ход специальной военной операции на Украине. По его словам, любые вооружения, которыми накачивают киевский режим, принципиально не повлияют на достижение целей СВО. Российские военные знают, как нужно действовать на поле боя, добавил Песков.