Париж, 28 мая, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев переиграл Доминика Кёпфера из Германии в матче первого круга на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»).

Frank Molter/dpa/Global Look Press Российский теннисист Даниил Медведев

Россиянин победил немца в четырёх сетах со счётом 3:6, 4:6, 7:5, 3:6.

Соперники провели на корте 3 часа 9 минут. За этот временной отрезок Медведев, являющийся пятой ракеткой мира, один раз подал навылет, трижды ошибся при подаче и смог реализовать семь из 11 брейк-пойнтов. Его оппонент дважды подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал все четыре брейк-пойнта.

Для Медведева это третий раз в карьере, когда он проходит во второй раунд Открытого чемпионата Франции. В следующем круге россиянин сыграет с сербским спортсменом Миомиром Кецмановичем.

Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля Медведев впервые вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Мадриде. Российский спортсмен обыграл представителя Казахстана Александра Бублика со счетом 7:6 (7:3), 6:4.

Ещё один российский теннисист Андрей Рублёв 26 мая обыграл в первом круге «Роллан Гарроса» Таро Дэниэла из Японии. Россиянин переиграл японца в четырёх сетах со счётом 6:2, 6:7, 6:3, 7:5.