Москва, 28 мая, 2024, 10:11 — ИА Регнум. В Министерстве экономического развития РФ поздравили химиков с профессиональным праздником и отметили их роль в обеспечении экономической безопасности страны и развитии регионов присутствия.

petrsu.ru Министерство экономического развития РФ

Накануне профессионального праздника «ФосАгро» объявила о росте производства продукции в I квартале 2024 года на 7% (по сравнению с I кварталом прошлого года), до рекордных 3 млн тонн агрохимической продукции. Производитель минеральных удобрений планирует превысить собственный рекорд 2023 года в 11,3 млн тонн и укрепить лидерство по суммарным поставкам минеральных удобрений российским аграриям. В 2023 году «ФосАгро» поставило предприятиям отечественного АПК 3,3 млн тонн высококачественной и безопасной продукции — рост 12% к уровню 2022 года. Этот объем — практически треть всех минеральных удобрений, внесенных на российские поля.

«Продовольственная безопасность — это фундамент экономической безопасности страны, и вы — надежный её гарант. Поддержку компании ощущают также и в странах СНГ, где в сельском хозяйстве используются высококачественные удобрения, производимые «ФосАгро», — отметил в поздравительной телеграмме заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.

Только в 2023 году «ФосАгро» направила на развитие и модернизацию своих производств рекордную сумму — более 64 млрд рублей. В результате в марте 2024 года в промышленную эксплуатацию запущены горизонт +10 метров Кировского рудника и завод-миллионник по производству минеральных удобрений в Волхове. В этом году компания планирует повысить планку капиталовложений в производство до 73 млрд рублей. Это позволит продолжить модернизацию и строительство новых горнодобывающих, обогатительных и перерабатывающих мощностей в Мурманской, Вологодской и Саратовской областях.

«Все прошедшие годы компания демонстрирует уверенный рост, последовательно наращивает выпуск продукции, вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Хочу особо отметить приоритетное внимание, которое уделяется регионам присутствия. Предприятия «ФосАгро» становятся точками роста — показывают пример другим, создавая современные рабочие места, внедряя инновационные, экологичные технологии, реализуя социально значимые инициативы», — подчеркнул заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов, поздравляя коллектив «ФосАгро» с профессиональным праздником.

Во всех регионах своего присутствия компания благоустраивает города, поддерживает среднее и профессиональное образование, медицину, строит спортивные объекты, возводит и реставрирует храмы. За десять лет «ФосАгро» в семь раз увеличила финансирование социальных и благотворительных проектов, до 25 млрд рублей в сумме за 2022–2023 гг. Растут и налоговые отчисления, например, в 2023 году компания перечислила в бюджеты всех уровней рекордные 69 млрд рублей.

С 2021 по 2023 год средняя заработная плата сотрудников «ФосАгро» выросла на 60%, в феврале 2024 года она была проиндексирована ещё на 15%. Традиционным подарком к профессиональному празднику стала повышенная премия. В этом году по решению руководства она составила 50 тысяч рублей «на руки» работникам и 10 тысяч рублей пенсионерам предприятия. Всего же на эти цели было направлено 1,5 млрд рублей.

В апреле 2024 года за приверженность принципам корпоративной социальной ответственности и значительные достижения в социальной сфере «ФосАгро» вручена высшая награда национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса», учрежденная по поручению президента России Владимира Путина.

Накануне Дня химика были подведены итоги всероссийского конкурса РСПП «Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2023», в котором «ФосАгро» стала победителем в двух номинациях. Жюри отметило динамичный рост производственных показателей «ФосАгро» и приверженность компании принципам устойчивого развития.