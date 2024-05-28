Кемерово, 28 мая, 2024, 10:11 — ИА Регнум. Главный инженер шахты «Листвяжная» Анатолий Лобанов осуждён на четыре года колонии общего режима по делу о взрыве на предприятии. Такое решение 28 мая вынес суд.

Кадр из видео

По версии следствия, с июня по ноябрь 2021 года обвиняемый нарушил правила эксплуатации автоматизированной системы управления, в результате чего на опасном производственном объекте случилась авария, а ООО «Шахта «Листвяжная» понесло крупный материальный ущерб.

Лобанова признали виновным по статье 274.1 УК РФ («Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ»). Ему также запрещено занимать административную должность.

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Уточняется, что в срок зачли нахождение в СИЗО (год за полтора).

Как сообщало ИА Регнум, взрыв в шахте «Листвяжная» прогремел 25 ноября 2021 года. В результате погиб 51 человек, пострадали больше 100. Всего на тот момент под землей находились 285 горняков. Лобанова правоохранители задержали одним из первых. С тех пор он содержался под стражей.

Причину взрыва в шахте Ростехнадзор назвал сентябре 2022 года. По данным организации, основными техническими причинами ЧП стали загазирование лавы из-за отсутствия необходимого количества воздуха и аппаратное и программное вмешательство в работу газоаналитической системы. В числе организационных причин — системное искажение результатов контроля аэрологической безопасности, нахождение людей и осуществление ими производственных операций в загазированных горных выработках.

Шахта возобновила горные работы в апреле 2023 года. В течение года восстанавливали действующие горные выработки и инфраструктуру для того, чтобы обеспечить безопасную работу шахты.